Portes Ouvertes à la bibliothèque de Pierrefontaine! Bibliothèque, château de Sagey Pierrefontaine-les-Varans

Bibliothèque, château de Sagey 17 Rue du Val Pierrefontaine-les-Varans Doubs

Début : 2025-10-04 13:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Samedi 4 octobre, 13h30 à 18h30 Après-midi festive à la bibliothèque de Pierrefontaine atelier linogravure, vente de livres, loto pour les enfants, goûter.

Nouvelles adhésions offertes. .

Bibliothèque, château de Sagey 17 Rue du Val Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 08 53 bibliothequeplv@orange.fr

