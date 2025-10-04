Portes Ouvertes à la bibliothèque de Pierrefontaine! Bibliothèque, château de Sagey Pierrefontaine-les-Varans
Portes Ouvertes à la bibliothèque de Pierrefontaine! Bibliothèque, château de Sagey Pierrefontaine-les-Varans samedi 4 octobre 2025.
Bibliothèque, château de Sagey 17 Rue du Val Pierrefontaine-les-Varans Doubs
Début : 2025-10-04 13:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Samedi 4 octobre, 13h30 à 18h30 Après-midi festive à la bibliothèque de Pierrefontaine atelier linogravure, vente de livres, loto pour les enfants, goûter.
Nouvelles adhésions offertes. .
Bibliothèque, château de Sagey 17 Rue du Val Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 08 53 bibliothequeplv@orange.fr
