Informations pratiques

La Baume-de-Transit

Portes ouvertes à la bibliothèque

2 impasse de la garenne La Baume-de-Transit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

La journée « portes ouvertes » de la Baume du Livre : dès 9h, vente de livres et exposition sur les écrivains de la grande guerre.

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2 impasse de la garenne La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20 baumedulivre@gmail.com

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English :

La Baume du Livre’s « Open House »: Starting at 9 a.m., a book sale and an exhibition on writers of the Great War.

L’événement Portes ouvertes à la bibliothèque La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence