Portes ouvertes à la brasserie artisanale « La Boisse » – Brasserie La Boisse Saint-Michel-de-Lapujade, 14 juin 2025 14:00, Saint-Michel-de-Lapujade.

Gironde

Portes ouvertes à la brasserie artisanale « La Boisse » Brasserie La Boisse 64 Impasse de la Vieille Tour Saint-Michel-de-Lapujade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Portes ouvertes à la brasserie ! On vous ouvre les portes de la brasserie La Boisse pour une journée conviviale, festive et pleine de houblon. Au programme visites guidées gratuites de la brasserie et restauration sur place avec nos partenaires La Maison de l’Ail Noir et L’Atelier du Miel. Une buvette sera également à votre disposition. Venez découvrir les coulisses de la fabrication, échanger avec nous, manger et profiter. Entrée libre. .

Brasserie La Boisse 64 Impasse de la Vieille Tour

Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 00 84 12 dorine.bigaud@boissonneau.fr

English : Portes ouvertes à la brasserie artisanale « La Boisse »

German : Portes ouvertes à la brasserie artisanale « La Boisse »

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes à la brasserie artisanale « La Boisse »

L’événement Portes ouvertes à la brasserie artisanale « La Boisse » Saint-Michel-de-Lapujade a été mis à jour le 2025-05-18 par OT de l’Entre-deux-Mers