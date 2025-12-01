Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles Brasserie artisanale des Alpilles Eygalières

Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles

Mardi 23 décembre 2025 de 10h à 19h. Brasserie artisanale des Alpilles 2874 route de la Gare Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-23

La Brasserie Artisanale des Alpilles à Eygalières organise des portes ouvertes le mardi 23 décembre de 10h à 19h !

Une occasion unique de terminer vos cadeaux de Noël en profitant d’offres de fin d’année.

Venez découvrir la Brasserie Artisanale des Alpilles et ses coffrets cadeaux de bières artisanales bio brassées avec des matières premières locales.

Visite, dégustation, idées cadeaux, offres spéciales, tout est réuni pour passer un bon moment à la découverte d’une entreprise locale et artisanale. .

Brasserie artisanale des Alpilles 2874 route de la Gare Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 60 66 22

English :

The Brasserie Artisanale des Alpilles in Eygalières is holding an open day on Tuesday 23 December from 10am to 7pm!

L’événement Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles Eygalières a été mis à jour le 2025-12-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles