Portes ouvertes à la Brasserie distillerie Guyenne Brasserie distillerie Guyenne Lugasson

Lugasson

Portes ouvertes à la Brasserie distillerie Guyenne

Brasserie distillerie Guyenne 7 Le Bourg Lugasson Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

À l’occasion du marché gourmand de Lugasson et de nos 5 ans, l’équipe de la Brasserie Distillerie GUYENNE est ravie de vous ouvrir ses portes pour une immersion au cœur de notre savoir-faire local. Au programme de votre visite une découverte des coulisses pour plonger dans l’univers du brassage et de la distillation. Vous pourrez admirer de près notre alambic hybride. Au cours de la visite guidée du chai, vous suiverez Arnaud et François à travers les rangées de barriques. Ils vous partageront les secrets du vieillissement de nos spiritueux. Et à la fin, la dégustation éveillera vos papilles. Les visites démarrent toutes les heures. Entrée libre. .

Brasserie distillerie Guyenne 7 Le Bourg Lugasson 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 14 43 58 contact@bdguyenne.com

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English : Portes ouvertes à la Brasserie distillerie Guyenne

L’événement Portes ouvertes à la Brasserie distillerie Guyenne Lugasson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de l’Entre-deux-Mers