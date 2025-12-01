Portes Ouvertes à la Brasserie Sadjé Montbenoît

Portes Ouvertes à la Brasserie Sadjé

4 Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs

2025-12-20 10:00:00

2025-12-20 13:00:00

2025-12-20

De 10h à 13h et de 16h à 20h.

Organisées par la Brasserie Sadjé.

Venez nous rendre visite dans notre cave pour découvrir notre brasserie. Posez nous toutes vos questions sur notre métier de brasseur et sur nos bières avec dégustation ou pression au verre. Pour les emplettes de Noël, découvrez nos coffrets cadeaux, personnalisables selon les bières du moment et vos envies. Chaque porteur et porteuse de pull de Noël se verra remettre un ticket pour notre Tombola de Noël et peut être remporter un lot Sâdjé.

Accès libre. .

4 Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@sadje.fr

