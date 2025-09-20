Portes ouvertes à la Briqueterie Solidaire ! La Briqueterie Solidaire Chevaigné

Portes ouvertes à la Briqueterie Solidaire ! La Briqueterie Solidaire Chevaigné samedi 20 septembre 2025.

Prévoir des chaussures fermées, et des vêtements que vous pouvez salir si vous voulez vous essayer à la fabrication de briques ;)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Briqueterie Solidaire vous ouvre ses portes !

Soyez les bienvenu.es pour découvrir ce lieu qui met en oeuvre des techniques ancestrales et écologiques de construction en terre crue, tout en portant un projet social fort.

La Briqueterie Solidaire, c’est d’abord une communauté Emmaüs, un lieu d’accueil solidaire pour toute personne qui en a besoin. Etre accueilli.e au sein d’une communauté Emmaüs, c’est bénéficier d’un hébergement et de la réponses à tous ses besoins premiers (nourriture, vêture, culture etc). Les activités solidaires de la communauté Emmaüs, dont la Briqueterie, ont pour objectif de financer cet accueil, tout en promouvant un mode de construire écologique et durable.

On vous propose donc de venir découvrir à la fois le modèle spécifique des communautés Emmaüs et la construction en terre crue pour ces journées du patrimoine !

Au programme : visites de la Briqueterie Solidaire, atelier d’initiation à la fabrication de briques, échanges autour de la construction en terre crue, et dégustation de sirops !

La Briqueterie Solidaire est une des activités de la communauté Emmaüs Terre. C'est un lieu de production et de vente de matériaux de construction écologiques en terre crue, qui permet de financer les actions solidaires de la communauté tout en promouvant un mode de construction local et vertueux. A l'entrée du lieu-dit, prendre le chemin en terre et avancer jusqu'aux hangars tout au fond pour vous garer.

Juliette Avice