Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Route de la Nasse Léon

Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Route de la Nasse Léon samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Cette ancienne pêcherie d’anguilles, construite au bord du Courant d’Huchet et aujourd’hui inactive, témoigne d’une partie de l’histoire de la vie landaise.

Visite libre du site avec commentaires des bénévoles de l’association, concernant son ancienne utilisation, les projets autour de ce lieu du patrimoine historique des Landes, ainsi que l’environnement dans lequel il se situe.

Accès Au bout de la route de la Nasse, chemin de terre (20 mn de marche) et après la barrière de la réserve naturelle 300m la cabane se trouve sur votre droite, sur le bord du courant d’Huchet. Départ commun pour un circuit de visite à 9h30, le samedi et le dimanche matin. Rendez-vous au départ du chemin, en fin de route de la Nasse (merci de laisser un message téléphonique ou un SMS si vous souhaitez vous joindre à ce rendez-vous).

Informations au 06 72 69 86 78. .

Route de la Nasse Cabane de la Nasse Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 69 86 78 fairevivrelanasse@gmail.com

English : Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

German : Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes à la cabane de la Nasse

L’événement Portes ouvertes à la cabane de la Nasse Léon a été mis à jour le 2025-08-11 par Côte Landes Nature Tourisme