Portes ouvertes à la Calandreta de Gardons, École Calandreta de Gardons, Alès

Portes ouvertes à la Calandreta de Gardons Samedi 11 avril, 10h00 École Calandreta de Gardons Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:30:00+02:00

École Calandreta de Gardons 16 rue Enclos Roux 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 78 12

De la très petite section maternelle au CM2. Venez rencontrer l’équipe pédagogique. Réunion d’information, puis visite de l’école occitane. Portes ouvertes École