Portes ouvertes à la caserne des pompiers de Créon caserne des pompiers Créon

caserne des pompiers 5 Lotissement Millas Créon Gironde

2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La caserne des pompiers de Créon vous ouvre ses portes. Venez découvrir le métier de pompier à l’occasion d’une journée conviviale et familiale. Au programme démonstrations, visites des camions, échanges avec les pompiers et animations pour petits et grands. Une belle occasion de rencontrer vos pompiers et de partager un moment unique en toute sécurité. Buvette sur place. .

caserne des pompiers 5 Lotissement Millas Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication.spcreon@gmail.com

