Portes ouvertes à la caserne des pompiers de Lesneven Kerjezequel Lesneven

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le centre d’incendie et de secours de Lesneven vous ouvre ses portes ! Venez découvrir l’univers des sapeurs-pompiers à travers la visite de la caserne, la découverte des véhicules d’intervention et la présentation du matériel. Petits et grands pourront monter à bord des engins, prendre des photos et même tester certains équipements. Les pompiers proposeront également des ateliers pratiques pour s’initier aux gestes qui sauvent et adopter les bons réflexes face aux urgences. Tout au long de la journée, les équipes seront disponibles pour répondre à vos questions et partager leur expérience, notamment sur l’engagement en tant que pompier volontaire. Pour allier découverte et convivialité, une restauration sur place avec galette-saucisse vous sera proposée. Une journée enrichissante et familiale, à ne pas manquer à la caserne de Lesneven ! .

Kerjezequel Centre d’incendie et de secours Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 79 18 15 68

