Portes ouvertes à la caserne des pompiers Caserne des Pompiers Luxeuil-les-Bains samedi 6 décembre 2025.

Caserne des Pompiers 13 Rue Paul Doumer Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Les Pompiers se mobilisent pour le téléthon.
Au programme visite de la caserne, initiation aux gestes qui sauvent et utilisation d’un extincteur, démonstration de matériels, vente de goodies au profit du téléthon, petite restauration.   .

