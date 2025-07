Portes ouvertes à la Cave de Hunawihr Hunawihr

Profitez des portes ouvertes pour découvrir plus de 35 vins de la Cave de Hunawihr !

Durant 3 jours, les vignerons de la Cave de Hunawihr vous proposent également une visite guidée des installations de la cave.

Tout au long du week-end, la Cave de Hunawihr vous invite à déguster toute sa gamme de vins et crémants.

Offre spéciale portes ouvertes bénéficiez d’une remise de 15%* sur toute la gamme.

*remise exceptionnelle de -15% sur toute la gamme par carton de 6 bouteilles non panachées et à la bouteille pour les Vendanges Tardives, Sélection de Grains Nobles et Magnums. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, valable exclusivement pendant les Portes Ouvertes autour du 15 Août 2024. .

48 route de Ribeauvillé Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 42 59 boutique.hunawihr@vinsalsace.fr

English :

Take advantage of this open house to discover more than 35 wines from the cellar!

German :

Nutzen Sie diese Tage der offenen Tür, um mehr als 35 Weine aus dem Weinkeller zu entdecken!

Italiano :

Approfittate di questi giorni di apertura per scoprire oltre 35 vini della cantina!

Espanol :

Aproveche estas jornadas de puertas abiertas para descubrir más de 35 vinos de la bodega

