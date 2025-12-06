Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche Cave de la Vigne Blanche Clessé
Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche Cave de la Vigne Blanche Clessé samedi 6 décembre 2025.
Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche
Cave de la Vigne Blanche 793, Route de la Vigne Blanche Clessé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Portes-ouvertes à la cave de la Vigne Blanche
A l’arrivée, un verre vous sera offert, vous pourrez déguster avec nos viticulteurs et profiter d’un marché gourmand !
Vous aurez également des promotions sur une sélection de nos vins.
Samedi 6 décembre de 9h à 19h
Dimanche 7 décembre de 10h à 18h
Alors au plaisir de vous accueillir ! .
Cave de la Vigne Blanche 793, Route de la Vigne Blanche Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 93 88 contact@cavevigneblanche.fr
English : Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche
German : Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche Clessé a été mis à jour le 2025-10-30 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II