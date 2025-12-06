Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche Cave de la Vigne Blanche Clessé

Portes ouvertes à la Cave de la Vigne Blanche

Cave de la Vigne Blanche 793, Route de la Vigne Blanche Clessé Saône-et-Loire

Portes-ouvertes à la cave de la Vigne Blanche

A l’arrivée, un verre vous sera offert, vous pourrez déguster avec nos viticulteurs et profiter d’un marché gourmand !

Vous aurez également des promotions sur une sélection de nos vins.

Samedi 6 décembre de 9h à 19h

Dimanche 7 décembre de 10h à 18h

Alors au plaisir de vous accueillir ! .

Cave de la Vigne Blanche 793, Route de la Vigne Blanche Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 93 88 contact@cavevigneblanche.fr

