Portes-ouvertes à la centrale hydraulique de Baccarat Rue des Cristalleries Baccarat

Portes-ouvertes à la centrale hydraulique de Baccarat

Rue des Cristalleries Centrale hydraulique de Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-20

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, la centrale hydraulique de Baccarat ouvre ses portes. L’occasion de découvrir son fonctionnement et les enjeux de la préservation de la ressource en eau. Au programme pour les deux jours: 10h accueil et présentation du rôle de la centrale; 11h visite des installations avec temps d’échange; 14h reprise des visites jusqu’à 16h. Gratuit, tout public. Privilégiez les chaussures fermées pour la visite.

Informations et réservations auprès de Madame Cazé au 06 58 32 77 70Tout public

0 .

Rue des Cristalleries Centrale hydraulique de Baccarat Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 58 32 77 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark World Water Day, the Baccarat hydropower plant is opening its doors. It’s an opportunity to discover how it works and the challenges of preserving water resources. Program for both days: 10 a.m. welcome and presentation of the plant’s role; 11 a.m. tour of the facilities with time for discussion; 2 p.m. resumption of tours until 4 p.m. Free admission, all ages. Closed shoes are recommended for the tour.

Information and reservations with Madame Cazé on 06 58 32 77 70

L’événement Portes-ouvertes à la centrale hydraulique de Baccarat Baccarat a été mis à jour le 2026-02-06 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS