Portes ouvertes à la cité Taillandiers pour la Paris Design Week Cité des Taillandiers Paris vendredi 12 septembre 2025.

Les artisans, artistes et designers de la cité des Taillandiers ouvrent leurs portes. La Cité des Taillandiers est un lieu unique regroupant une vingtaine d’artisans, d’artistes et de designers au cœur du 11ème arrondissement de Paris.

Vous pourrez découvrir le travail des artisans suivants :

Le vendredi 12 et samedi 13 septembre de 14h à 18h30.

Atelier de Mayeul Gauvin à la cité Taillandiers ; Crédits : © Matthieu Gauchet

Atelier d’Ulrike Weiss, céramiste, à la cité Taillandiers ; Crédits : © Matthieu Gauchet

Venez découvrir une pépite cachée dans une petite rue du quartier de Bastille à l’occasion de la Paris Design Week : la cité Taillandiers, qui abrite une vingtaine d’artisans, sera exceptionnellement ouverte au public.

Du vendredi 12 septembre 2025 au samedi 13 septembre 2025 :

vendredi, samedi

de 14h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Cité des Taillandiers 7 rue des Taillandiers 75011 Paris

https://www.instagram.com/citedestaillandiers/