Portes ouvertes à la distillerie Moby Dick Plogoff

Portes ouvertes à la distillerie Moby Dick

17 RUE PIERRE BROSSOLETTE Plogoff Finistère

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir ou redécouvrir nos spiritueux (gin, whisky, liqueurs, …) & notre gamme de parfums naturels.

Le samedi 6 & le dimanche 7 décembre,

De 14h à 18h au 17 rue Pierre Brossolette à Plogoff.

A cette occasion, profitez durant tout ce weekend, de 10 % de remise exceptionnelle. .

17 RUE PIERRE BROSSOLETTE Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 74 34 67 47

