Portes ouvertes à la distillerie Moby Dick Plogoff
Portes ouvertes à la distillerie Moby Dick Plogoff samedi 6 décembre 2025.
Portes ouvertes à la distillerie Moby Dick
17 RUE PIERRE BROSSOLETTE Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez découvrir ou redécouvrir nos spiritueux (gin, whisky, liqueurs, …) & notre gamme de parfums naturels.
Le samedi 6 & le dimanche 7 décembre,
De 14h à 18h au 17 rue Pierre Brossolette à Plogoff.
A cette occasion, profitez durant tout ce weekend, de 10 % de remise exceptionnelle. .
17 RUE PIERRE BROSSOLETTE Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 74 34 67 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes à la distillerie Moby Dick Plogoff a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz