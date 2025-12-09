Portes ouvertes à la Fab’Academy – Formation industrielle Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 17:00 – 20:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : www.fabacademy-pdl.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-20252026 Etudiant, Tout public

La Fab’Academy organise sa première Journée Portes ouvertes le vendredi 12 décembre 2025, de 17h à 20h Un événement pour découvrir les métiers de l’industrie autrement ! Au programme :• Visite guidée des plateaux techniques,• Rencontres avec les formateurs et les apprenants,• Échanges autour de l’alternance, des prérequis, des conditions d’entrée en formation et des parcours possibles. Cette journée est une belle occasion pour les jeunes, les demandeurs d’emploi et toute personne en reconversion de mieux comprendre les réalités des métiers industriels et d’obtenir des réponses personnalisées. Les prochaines journées portes ouvertes auront lieu aux dates suivantes :- Samedi 7 février 2026 de 9h à 17h- Samedi 21 mars 2026 de 9h à 13h

Fab’Academy du Pôle formation de l’UIMM Bouguenais 44340

https://www.fabacademy-pdl.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-20252026