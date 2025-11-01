Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat Atelier de La Fabrique du Chocolat Ornans
Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat Atelier de La Fabrique du Chocolat Ornans samedi 1 novembre 2025.
Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat
Atelier de La Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
Date(s) :
2025-11-01 2025-11-08
La Fabrique du Chocolat ouvre ses ateliers pour des visites exceptionnelles. L’occasion de découvrir les rouages d’un artisan chocolatier.
Vous pourrez visiter les locaux, assister à des démonstrations, des animations autour du monde du chocolat.
Visite gratuite et ouverte à tous.
Les week-ends du 1er novembre et du 8 au 11 novembre inclus.
De 10h à 18h
2 rue Philippe Noiret (derrière le CAL) .
Atelier de La Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 13 53
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat Ornans a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON