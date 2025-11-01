Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat Atelier de La Fabrique du Chocolat Ornans

Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat Atelier de La Fabrique du Chocolat Ornans samedi 1 novembre 2025.

Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat

Atelier de La Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01 2025-11-08

La Fabrique du Chocolat ouvre ses ateliers pour des visites exceptionnelles. L’occasion de découvrir les rouages d’un artisan chocolatier.

Vous pourrez visiter les locaux, assister à des démonstrations, des animations autour du monde du chocolat.

Visite gratuite et ouverte à tous.

Les week-ends du 1er novembre et du 8 au 11 novembre inclus.

De 10h à 18h

2 rue Philippe Noiret (derrière le CAL) .

Atelier de La Fabrique du Chocolat 2 Rue Philippe Noiret Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 13 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes à La Fabrique du Chocolat Ornans a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON