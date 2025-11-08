Portes ouvertes à la faïencerie de la Doller Guewenheim

Portes ouvertes à la faïencerie de la Doller

24 Rue de la Chapelle Guewenheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

2025-11-08 2025-11-09

Ce week-end, Élodie et Thomas vous ouvrent les portes de leur atelier découvrez leurs créations autour de la décoration, des luminaires, de l’art de la table et des idées cadeaux pour Noël.

24 Rue de la Chapelle Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 86 85

English :

This weekend, Élodie and Thomas open the doors of their workshop: discover their creations in decoration, lighting, tableware and gift ideas for Christmas.

German :

Dieses Wochenende öffnen Élodie und Thomas die Türen ihres Ateliers: Entdecken Sie ihre Kreationen rund um Dekoration, Leuchten, Tischkultur und Geschenkideen für Weihnachten.

Italiano :

Questo fine settimana, Élodie e Thomas vi aprono le porte del loro laboratorio: scoprite le loro creazioni nei settori della decorazione, dell’illuminazione, della tavola e delle idee regalo per il Natale.

Espanol :

Este fin de semana, Élodie y Thomas le abren las puertas de su taller: descubra sus creaciones en los ámbitos de la decoración, la iluminación, la vajilla y las ideas de regalos para Navidad.

