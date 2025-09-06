Portes ouvertes à la ferme Ferme des Forges Abainville

Portes ouvertes à la ferme Ferme des Forges Abainville samedi 6 septembre 2025.

Portes ouvertes à la ferme

Ferme des Forges 31 Route de bar Abainville Meuse

Samedi 2025-09-06

2025-09-07

2025-09-06

Journée portes ouvertes de la Ferme des Forges.

Au programme visites de la ferme, traite des vaches, exposition de matériel agricole ancien, animations musicales, repas fermiers (sur réservation), bal avec DJ et spectacle de cabaret !

Une belle occasion pour petits et grands de découvrir le monde agricole dans une ambiance conviviale.

Entrée libre.Tout public

Ferme des Forges 31 Route de bar Abainville 55130 Meuse Grand Est +33 6 47 58 44 31 lesfillesdelaferme55@gmail.com

English :

Ferme des Forges open day.

On the program: tours of the farm, cow milking, antique farm equipment exhibition, musical entertainment, farm meal (reservation required), DJ dance and cabaret show!

A great opportunity for young and old to discover the world of agriculture in a friendly atmosphere.

Free admission.

German :

Tag der offenen Tür der Ferme des Forges.

Auf dem Programm stehen: Besichtigungen des Bauernhofs, Kühe melken, Ausstellung alter landwirtschaftlicher Geräte, musikalische Unterhaltung, Bauernmahlzeiten (Reservierung erforderlich), Tanz mit DJ und Kabarettaufführungen!

Eine gute Gelegenheit für Groß und Klein, die Welt der Landwirtschaft in einer geselligen Atmosphäre zu entdecken.

Freier Eintritt.

Italiano :

Giornata di apertura della Ferme des Forges.

In programma: visite alla fattoria, mungitura delle mucche, esposizione di vecchie attrezzature agricole, intrattenimento musicale, pranzo in fattoria (su prenotazione), ballo con DJ e spettacolo di cabaret!

Una grande opportunità per grandi e piccini di scoprire il mondo dell’agricoltura in un’atmosfera amichevole.

Ingresso libero.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en Ferme des Forges.

En el programa: visitas a la granja, ordeño de vacas, exposición de material agrícola antiguo, animación musical, comida en la granja (previa reserva), baile con DJ y espectáculo de cabaret

Una gran oportunidad para que jóvenes y mayores descubran el mundo de la agricultura en un ambiente agradable.

Entrada gratuita.

L’événement Portes ouvertes à la ferme Abainville a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SUD MEUSE