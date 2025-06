Portes ouvertes à la ferme Bastebieille – Mimbaste 28 juin 2025 07:00

Landes

Portes ouvertes à la ferme Bastebieille Ferme Bastebieille-Chemin des Bastes Mimbaste Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Rendez-vous les 28 et 29 juin pour un moment de partage autour d’un repas fermier, d’un marché de producteur, une visite de la ferme est aussi proposée le samedi de 14h à 16h. Le soir ambiance musicale avec Phil Hammer On.

Ferme Bastebieille-Chemin des Bastes

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 30 05 earlfermebastebieille@gmail.com

English : Portes ouvertes à la ferme Bastebieille

Join us on June 28 and 29 for a farmer’s meal, a farmers’ market, and a tour of the farm on Saturday from 2 to 4 pm. In the evening, musical entertainment with Phil Hammer On.

German : Portes ouvertes à la ferme Bastebieille

Treffen Sie sich am 28. und 29. Juni zu einem gemeinsamen Essen auf dem Bauernhof, einem Bauernmarkt und einem Besuch des Bauernhofs am Samstag von 14:00 bis 16:00 Uhr. Am Abend gibt es Musik von Phil Hammer On.

Italiano :

Unitevi a noi il 28 e 29 giugno per un pasto contadino, un mercato agricolo e un tour della fattoria il sabato dalle 14.00 alle 16.00. La sera ci sarà musica con Phil Hammer On.

Espanol : Portes ouvertes à la ferme Bastebieille

Acompáñenos los días 28 y 29 de junio en una comida campesina, un mercado de agricultores y una visita a la granja el sábado de 14:00 a 16:00 horas. Por la noche, habrá música con Phil Hammer On.

L’événement Portes ouvertes à la ferme Bastebieille Mimbaste a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans