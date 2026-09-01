Portes ouvertes à la ferme Bodard Route de la Chambonnerie La Clotte

samedi 26 septembre 2026 · Route de la Chambonnerie · La Clotte

Informations pratiques

La Clotte

Portes ouvertes à la ferme Bodard

Route de la Chambonnerie Bodard La Clotte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir la ferme et ses animaux !

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Route de la Chambonnerie Bodard La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 12 62 13 lafermebodard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the farm and its animals!

L’événement Portes ouvertes à la ferme Bodard La Clotte a été mis à jour le 2026-09-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge