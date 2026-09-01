Portes ouvertes à la ferme Bodard Route de la Chambonnerie La Clotte
samedi 26 septembre 2026 · Route de la Chambonnerie · La Clotte
Informations pratiques
La Clotte
Portes ouvertes à la ferme Bodard
Route de la Chambonnerie Bodard La Clotte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir la ferme et ses animaux !
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Route de la Chambonnerie Bodard La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 12 62 13 lafermebodard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the farm and its animals!
L’événement Portes ouvertes à la ferme Bodard La Clotte a été mis à jour le 2026-09-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge