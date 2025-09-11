Portes ouvertes à la ferme Collectif Tête-bêche Lieu-dit Kerlagadec Plozévet
Portes ouvertes à la ferme Collectif Tête-bêche Lieu-dit Kerlagadec Plozévet jeudi 11 septembre 2025.
Début : 2025-09-11 16:00:00
Visites des serres et du fournil
Dégustations
Marché de producteur.ices !
Un moment pour nous permettre de vous présenter la ferme et ses activités mais aussi pour se rencontrer et échanger dans un cadre convivial. N’hésitez pas à venir nous rencontrer! .
Lieu-dit Kerlagadec Ferme tête-bêche Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 64 87 05 48
