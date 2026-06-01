Portes ouvertes à la ferme de Caprices de Sidonie Ronchères samedi 13 juin 2026.

Ronchères

Portes ouvertes à la ferme de Caprices de Sidonie

11 Rue des Vaches Ronchères Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les Portes Ouvertes de la Ferme des Caprices de Sidonie auront lieu les samedi 13 et dimanche 14 juin, de 10h à 18h.

️ L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Au programme du week-end

Plus de 40 producteurs et artisans locaux réunis sur un grand marché

Des visites gratuites de la ferme pour découvrir notre quotidien et notre savoir-faire

Des balades en carriole au cœur des pâturages et au plus près des animaux

Une restauration sur place le samedi et le dimanche midi ( réservation via notre site internet conseillée pour les amateurs de burger )

Le samedi soir, à partir de 19h, concert du groupe AMELIE ET KAUSS avec un répertoire de reprises pop-rock festives et intergénérationnelles

☀️ La météo s’annonce idéale et tous les ingrédients semblent réunis pour partager un beau moment de convivialité, de découvertes et de rencontres à la ferme.

Les Portes Ouvertes de la Ferme des Caprices de Sidonie auront lieu les samedi 13 et dimanche 14 juin, de 10h à 18h.

️ L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Au programme du week-end

Plus de 40 producteurs et artisans locaux réunis sur un grand marché

Des visites gratuites de la ferme pour découvrir notre quotidien et notre savoir-faire

Des balades en carriole au cœur des pâturages et au plus près des animaux

Une restauration sur place le samedi et le dimanche midi ( réservation via notre site internet conseillée pour les amateurs de burger )

Le samedi soir, à partir de 19h, concert du groupe AMELIE ET KAUSS avec un répertoire de reprises pop-rock festives et intergénérationnelles

☀️ La météo s’annonce idéale et tous les ingrédients semblent réunis pour partager un beau moment de convivialité, de découvertes et de rencontres à la ferme. .

11 Rue des Vaches Ronchères 02130 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 32 91 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? The Caprices de Sidonie Farm Open House will take place on Saturday June 13 and Sunday June 14, from 10am to 6pm.

?? Admission is free and open to all.

The weekend program includes

? Over 40 local producers and artisans at a large market

? Free farm visits to discover our daily life and know-how

? Horse-drawn carriage rides in the heart of the pastures, close to the animals

? On-site catering on Saturday and Sunday lunchtimes (booking via our website recommended for burger lovers )

? On Saturday evening, from 7pm, a concert by the group AMELIE ET KAUSS with a repertoire of festive, intergenerational pop-rock covers

?? The weather promises to be ideal, and all the ingredients seem to be in place for a great time of conviviality, discovery and encounters at the farm.

L’événement Portes ouvertes à la ferme de Caprices de Sidonie Ronchères a été mis à jour le 2026-06-09 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne