Portes ouvertes à la Ferme de la Souleuvre – Prény 15 juin 2025 10:00

Meurthe-et-Moselle

Portes ouvertes à la Ferme de la Souleuvre D82 Prény Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

La Ferme de la Souleuvre vous invite à découvrir ses différents fromages au lait de vache et ses pains au levain bio lors d’une journée portes ouvertes, dimanche 15 juin !

Sur place, marché fermier avec 20 exposants (producteurs et artisans), jeux pour enfants, mini ferme pédagogique, musique et animations, restauration buvette …Tout public

0 .

D82

Prény 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 92 67 souleuvre@wanadoo.fr

English :

Ferme de la Souleuvre invites you to discover its various cow’s milk cheeses and organic sourdough breads at an open house on Sunday June 15!

On-site: farmers’ market with 20 exhibitors (producers and craftsmen), children’s games, educational mini-farm, music and entertainment, refreshments and refreshment stands…

German :

Die Ferme de la Souleuvre lädt Sie ein, ihre verschiedenen Käsesorten aus Kuhmilch und ihr Bio-Sauerteigbrot bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag, den 15. Juni, zu entdecken!

Vor Ort gibt es einen Bauernmarkt mit 20 Ausstellern (Produzenten und Handwerker), Spiele für Kinder, einen pädagogischen Mini-Bauernhof, Musik und Unterhaltung, Essen und Trinken …

Italiano :

La Ferme de la Souleuvre vi invita a scoprire la sua gamma di formaggi di latte vaccino e di pani a lievitazione naturale biologici durante la giornata di porte aperte di domenica 15 giugno!

Ci sarà un mercato contadino con 20 espositori (produttori e artigiani), giochi per bambini, una mini-fattoria didattica, musica e intrattenimento, rinfreschi e punti di ristoro…

Espanol :

Ferme de la Souleuvre le invita a descubrir su gama de quesos de leche de vaca y panes ecológicos de masa madre en una jornada de puertas abiertas el domingo 15 de junio

Habrá un mercado agrícola con 20 expositores (productores y artesanos), juegos para niños, una minigranja educativa, música y animaciones, refrescos y chiringuitos…

L’événement Portes ouvertes à la Ferme de la Souleuvre Prény a été mis à jour le 2025-06-10 par OT PONT A MOUSSON