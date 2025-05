Portes ouvertes à la ferme de Meilbourg – Ferme de Meilbourg, D15 Kanfen, 18 mai 2025 10:00, Kanfen.

Moselle

Portes ouvertes à la ferme de Meilbourg Ferme de Meilbourg, D15 1 rue d’Entrange Kanfen Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Les jeunes agriculteurs de Thionville vous donnent rendez-vous à la la ferme de Meilbourg pour une journée conviviale. Au programme exposition des animaux de la ferme, des matériaux agricoles, marché de producteur, buvette et restauration à l’abri des conditions climatiques. Un parking gratuit sera mis à disposition des visiteurs sur une parcelle à proximité. Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.Tout public

Ferme de Meilbourg, D15 1 rue d’Entrange

Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 6 31 27 82 88

English :

The young farmers of Thionville invite you to the Meilbourg farm for a convivial day out. On the program: exhibition of farm animals and farming materials, farmers’ market, refreshments and catering sheltered from the weather. Free parking will be available for visitors on a nearby plot. Access adapted to people with reduced mobility.

German :

Die Junglandwirte von Thionville laden Sie zu einem geselligen Tag auf dem Bauernhof von Meilbourg ein. Auf dem Programm stehen die Ausstellung von Bauernhoftieren und landwirtschaftlichen Materialien, ein Bauernmarkt sowie wettergeschützte Getränke- und Essensstände. Auf einer nahe gelegenen Parzelle steht den Besuchern ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Der Zugang ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

Italiano :

I giovani agricoltori di Thionville vi invitano alla fattoria Meilbourg per una giornata conviviale. In programma: un’esposizione di animali da fattoria e materiali agricoli, un mercato contadino, rinfreschi e cibo, il tutto al riparo dalle intemperie. Per i visitatori sarà disponibile un parcheggio gratuito in un terreno vicino. Accesso adattato alle persone con mobilità ridotta.

Espanol :

Los jóvenes agricultores de Thionville le invitan a pasar un día agradable en la granja de Meilbourg. En el programa: exposición de animales de granja y material agrícola, mercado de productos agrícolas, refrescos y comida, todo ello al abrigo de las inclemencias del tiempo. Los visitantes podrán aparcar gratuitamente en una parcela cercana. Acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

