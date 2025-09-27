Portes Ouvertes à la Ferme de Roullée Mont-Saint-Jean
Mont-Saint-Jean Sarthe
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
✨ Portes Ouvertes à la Ferme de Roullée !
On vous attend nombreux le samedi 27 septembre de 10h à 18h pour une journée conviviale et gourmande
Au programme
Visite de l’huilerie
️ Marché de producteurs et artisans locaux
Crêpes et glaces
Jeux pour enfants
Restauration 100% locale sur réservation (lasagne ou moussaka + fromage 12€)
GAEC Trocherie Roullée, 72140 Mont Saint Jean
Réservation & infos 07 61 95 47 95
lafermederoullee@gmail.com
Venez découvrir, goûter, partager et passer un super moment en famille ou entre amis .
Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 95 47 95 lafermederoullee@gmail.com
English :
Open House at Roullée Farm
German :
Offene Türen auf der Ferme de Roullée
Italiano :
Casa aperta alla Fattoria Roullée
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en la granja Roullée
