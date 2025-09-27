Portes Ouvertes à la Ferme de Roullée Mont-Saint-Jean

✨ Portes Ouvertes à la Ferme de Roullée !

On vous attend nombreux le samedi 27 septembre de 10h à 18h pour une journée conviviale et gourmande

Au programme

Visite de l’huilerie

️ Marché de producteurs et artisans locaux

Crêpes et glaces

Jeux pour enfants

Restauration 100% locale sur réservation (lasagne ou moussaka + fromage 12€)

GAEC Trocherie Roullée, 72140 Mont Saint Jean

Réservation & infos 07 61 95 47 95

lafermederoullee@gmail.com

Venez découvrir, goûter, partager et passer un super moment en famille ou entre amis .

Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 95 47 95 lafermederoullee@gmail.com

