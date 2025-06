Portes ouvertes à la Ferme de Vanadal Escamps 9 juillet 2025 15:00

Portes ouvertes à la Ferme de Vanadal

Pour la deuxième année consécutive nous vous convions au sein de notre Ferme.

Ambiance conviviale

Nature et simplicité

Bon repas sur place

Et bien sûr… dégustation de la Diz (notre eau pétillante aux plantes) pour ceux qui ne la connaissent pas encore !

Ce moment, on veut en faire un vrai rendez-vous annuel, une fête qui rassemble autour de ce qu’on aime la nature, le lien, et la joie d’être ensemble.

Pensez à réserver votre repas du soir par téléphone par téléphone, ça nous aide beaucoup côté organisation.

Et surtout, venez comme vous êtes, en famille, entre amis, ou en solo ici, on accueille toujours avec le cœur. 16 .

Ferme de Vanadal

Escamps 46230 Lot Occitanie contact@vanadal.com

English :

For the second year running, we invite you to our Farm.

German :

Im zweiten Jahr in Folge laden wir Sie auf unseren Bauernhof ein.

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, vi invitiamo alla nostra Fattoria.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, le invitamos a nuestra Granja.

