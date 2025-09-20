Portes ouvertes à la ferme d’Enzanville Sermaises

Portes ouvertes à la ferme d’Enzanville Sermaises samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes à la ferme d’Enzanville

25 Enzanville Sermaises Loiret

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Plongez au cœur de la vie à la ferme rencontres, balades, saveurs locales et découvertes pour toute la famille !

Le samedi 20 septembre 2025 de 9h30 à 18h, Anne, François et Matthieu Beulin vous ouvrent les portes de leur ferme pour une journée conviviale et gourmande.

Au programme

Vente de produits et bières locales

Visite de la ferme et du verger d’amandiers

Tours de tracteur, balades à poney, démonstration de filage de laine

Dégustation de frites maison

Et tentez de remporter un panier garni !

Un rendez-vous authentique et familial pour découvrir les savoir-faire agricoles, partager un moment de détente et savourer les trésors du terroir. .

25 Enzanville Sermaises 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 00 60

English :

Dive into the heart of farm life: encounters, walks, local flavours and discoveries for the whole family!

German :

Tauchen Sie ein in das Leben auf dem Bauernhof: Begegnungen, Spaziergänge, lokale Köstlichkeiten und Entdeckungen für die ganze Familie!

Italiano :

Immergetevi nel cuore della vita in fattoria, con incontri, passeggiate, sapori locali e scoperte per tutta la famiglia!

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la vida en la granja, con encuentros, paseos, sabores locales y descubrimientos para toda la familia

L’événement Portes ouvertes à la ferme d’Enzanville Sermaises a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND PITHIVERAIS