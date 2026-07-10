Informations pratiques

Catenay

Portes ouvertes à la ferme des Châtaigniers

Rue des Châtaigniers Catenay Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

La ferme des Châtaigniers vous invite à ses Portes ouvertes ce dimanche 30 août.

Ferme familiale qui a vu le jour en 1978, la famille Molard y élève des bovins, ovins, porcins, volailles et lapins. Les produits fermiers sont valorisés en vente directe sur l’exploitation en magasin ou sur les marchés

En viandes

Poulet, pintade, lapin, poule, canard, cannette, agneau, veau, cochon, charcuterie (boudin, saucisses, cochon de lait, escalope de porc, filet mignon, rôti filet, côtes, rouelle, rillette, pâtés de tête, de foie, de campagne, de lapin, de canard, rillettes de canard ou volaille, saucisson, jambonneau…)

En produits laitiers

Beurre, crème, œufs, lait, riz, miel, cidre, fromage blanc, fromage de vache…

Lors de cette journée Portes ouvertes dimanche 30 août, vous pourrez découvrir la ferme et ses animaux. .

Rue des Châtaigniers Catenay 76116 Seine-Maritime Normandie

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English : Portes ouvertes à la ferme des Châtaigniers

L’événement Portes ouvertes à la ferme des Châtaigniers Catenay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin