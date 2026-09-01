Portes ouvertes à la Ferme des Eschourdes Donzacq Donzacq

Informations pratiques

Donzacq

Portes ouvertes à la Ferme des Eschourdes

Donzacq A LA FERME DES ESCHOURDES Donzacq Landes

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour leurs portes ouvertes, Cindy et Julien vous accueillent sur leur exploitation et vous proposent le samedi 19 septembre une soirée burger avec animation musicale Kopriak Musik et le dimanche midi repas producteur avec marché de producteurs et de créateurs. A partir de 16h visite de la ferme

Pour leurs portes ouvertes, Cindy et Julien vous accueillent sur leur exploitation et vous proposent le samedi 19 septembre une soirée burger avec animation musicale Kopriak Musik et le dimanche midi un repas producteur avec un marché de producteurs et de créateurs. A partir de 16h visite de la ferme.

Menu du dimanche assiette de la ferme des Eschourdes, magret ou porc noir mariné et cookies

Menu du samedi Burger ou magret, fritres maison et glace artisanale

Buvette sur place .

Donzacq A LA FERME DES ESCHOURDES Donzacq 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 93 60 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes à la Ferme des Eschourdes

For their open house, Cindy and Julien invite you to visit their farm. On Saturday, September 19, they’re hosting a burger night with live music by “Kopriak Musik,” and on Sunday at noon, a farmers’ lunch featuring a farmers’ and artisans’ market. Starting at 4 p.m., there will be a farm tour.

L’événement Portes ouvertes à la Ferme des Eschourdes Donzacq a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Amou