Portes ouvertes à la ferme des grimaux les grimaux Mantilly

Portes ouvertes à la ferme des grimaux

les grimaux ferme Pacory des Grimaux Mantilly Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre de la fête des poiriers en fleurs à Mantilly le dimanche 19 avril, la ferme Pacory des Grimaux propose des portes ouvertes.

Le but est de faire découvrir les majestueux vergers hautes-tiges de poiriers et pommiers. Une dégustation des produits (poiré domfront AOP, cidres, digestifs, jus fermiers, calvados domfrontais AOC) sera également proposée à tous. Une visite guidée du verger sera réalisée par Frédéric Pacory à 11h et à 15h.

les visites guidées du verger à 11h et à 15h sans inscription

Pour rappel la fête des poiriers en fleurs est une journée nature à la découverte du bocage en mini-bus, à vélo, à pied, à moto ou en voiture…

Voici le programme complet de la journée

-9h ouverture du stand accueil devant la salle de la rencontre

– 9h45 départ d’une randonnée commentée sur les AOP du Domfrontais, dans les vergers (3km) à la ferme des Grimaux

– 10h Départ course à pied adulte (10,2 km) dans le bourg de Mantilly

– 10h10 départ course à pied enfants de 7 à 11 abs (600m) dans le bourg de Mantilly gratuit sur inscription

10h30 Atelier se mettre dans la peau d’un dégustateur pour l’agrément de l’AOP Poiré Domfront au Domaine Fourmond Lemorton

– 11h45 Atelier Découverte du pain au levain au fournil sous les poiriers

– 14h30 Dégustation de vieux millésimes au Domaine Didier Lemorton

15h30 Atelier à la découverte de l’AOP Poiré Domfront, dégustation et savoir-faire de la ferme des Grimaux

Toute la journée de 10h à 17h

– dégustations, vente de produits et visites chez l’ensemble des producteurs sans horaires fixes

Marché de producteurs au Fournil sous les poiriers

Jeux de pistes adultes et enfants (questionnaires à retirer au stand d’accueil dans le bourg de Mantilly et chez les producteurs)

Lots à gagner

Possibilité de restauration sur place au restaurant le petit Mantilly (09 75 48 88 45).

8h petit déjeuner aux tripes

12h saucisses grillées, côtes, frites, sandwiches, desserts

Buvette et café

Egalement aires de pique-nique chez les producteurs.

Pour tous renseignements sur la journée, contactez Manon au 06 80 61 24 25 .

les grimaux ferme Pacory des Grimaux Mantilly 61350 Orne Normandie +33 2 33 30 12 06 pacory.fermedesgrimaux@gmail.com

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English : Portes ouvertes à la ferme des grimaux

L’événement Portes ouvertes à la ferme des grimaux Mantilly a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne