Portes ouvertes à la ferme du Gaec Pradenn Maé Le Marillais Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Portes ouvertes à la ferme du Gaec Pradenn Maé

Le Marillais Ferme Gaec Pradenn Maé Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Découvrez le quotidien d’une ferme et profitez d’un après-midi d’animations au Marillais.

Le Gaec Pradenn Maé, spécialisé dans la production de fromage de chèvre, ouvre ses portes pour présenter son élevage familial. Sur cette exploitation de 22 hectares, les chèvres pâturent une grande partie de l’année pour offrir un lait transformé directement sur place. La ferme, très attentive au bien-être animal, propose également des élevages de volailles et de lapins élevés en plein air.

Pour cette journée, de nombreuses activités sont prévues pour les familles avec une mini-ferme, des balades à poney, une structure gonflable et du maquillage. Un spectacle de cirque avec la troupe Moalic Show est programmé à 16h (participation libre) et la boutique de la ferme sera ouverte pour proposer les produits de l’élevage ainsi que ceux de producteurs locaux partenaires. .

Le Marillais Ferme Gaec Pradenn Maé Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire gaec.pradennmae@gmail.com

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English :

Discover the daily life of a farm and enjoy an afternoon of entertainment at Le Marillais.

L’événement Portes ouvertes à la ferme du Gaec Pradenn Maé Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges