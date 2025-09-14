Portes ouvertes à la ferme du Merisier Schwerdorff

Rue de Cottendorf Schwerdorff Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-09-14 11:30:00

Les portes ouvertes à la ferme, c’est l’occasion idéale de découvrir le monde agricole et de savourer une restauration gourmande à base de produits locaux !Tout public

Rue de Cottendorf Schwerdorff 57320 Moselle Grand Est +33 3 54 48 52 94 guillaume.divo@sfr.fr

English :

Farm open days are the perfect opportunity to discover the world of agriculture and enjoy gourmet meals based on local produce!

German :

Der Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof ist die ideale Gelegenheit, die Welt der Landwirtschaft zu entdecken und ein leckeres Essen aus lokalen Produkten zu genießen!

Italiano :

Le giornate di apertura della fattoria sono l’occasione perfetta per scoprire il mondo dell’agricoltura e gustare piatti gourmet a base di prodotti locali!

Espanol :

Las jornadas de puertas abiertas en la granja son la oportunidad perfecta para descubrir el mundo de la agricultura y disfrutar de comidas gourmet a base de productos locales

