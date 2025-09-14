Portes ouvertes à la ferme du Merisier Schwerdorff
Portes ouvertes à la ferme du Merisier Schwerdorff dimanche 14 septembre 2025.
Portes ouvertes à la ferme du Merisier
Rue de Cottendorf Schwerdorff Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 11:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Les portes ouvertes à la ferme, c’est l’occasion idéale de découvrir le monde agricole et de savourer une restauration gourmande à base de produits locaux !Tout public
0 .
Rue de Cottendorf Schwerdorff 57320 Moselle Grand Est +33 3 54 48 52 94 guillaume.divo@sfr.fr
English :
Farm open days are the perfect opportunity to discover the world of agriculture and enjoy gourmet meals based on local produce!
German :
Der Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof ist die ideale Gelegenheit, die Welt der Landwirtschaft zu entdecken und ein leckeres Essen aus lokalen Produkten zu genießen!
Italiano :
Le giornate di apertura della fattoria sono l’occasione perfetta per scoprire il mondo dell’agricoltura e gustare piatti gourmet a base di prodotti locali!
Espanol :
Las jornadas de puertas abiertas en la granja son la oportunidad perfecta para descubrir el mundo de la agricultura y disfrutar de comidas gourmet a base de productos locales
L’événement Portes ouvertes à la ferme du Merisier Schwerdorff a été mis à jour le 2025-09-04 par TROIS FRONTIERES TOURISME