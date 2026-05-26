Fleisheim

Portes ouvertes à la ferme et brocante

Fleisheim Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez faire de bonnes affaires et passez au marché du terroir, à l’exposition de matériels, participez à la chasse au trésor et à midi régalez-vous d’un bœuf à la broche ! aux animations structure gonflable, balades à poneys et jeux divers. Petite restauration toute la journée, pizza-flamms à partir de 17h00.Tout public

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Fleisheim 57635 Moselle Grand Est +33 6 07 57 68 77

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English :

Come and do some good business at the local market, the equipment exhibition, take part in the treasure hunt and enjoy a spit-roasted beef at lunchtime! Inflatable structure, pony rides and various games. Snacks all day, pizza-flamms from 5:00 p.m.

L’événement Portes ouvertes à la ferme et brocante Fleisheim a été mis à jour le 2026-05-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG