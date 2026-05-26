Portes ouvertes à la ferme et brocante Fleisheim
Portes ouvertes à la ferme et brocante Fleisheim dimanche 7 juin 2026.
Fleisheim
Portes ouvertes à la ferme et brocante
Fleisheim Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez faire de bonnes affaires et passez au marché du terroir, à l’exposition de matériels, participez à la chasse au trésor et à midi régalez-vous d’un bœuf à la broche ! aux animations structure gonflable, balades à poneys et jeux divers. Petite restauration toute la journée, pizza-flamms à partir de 17h00.Tout public
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Fleisheim 57635 Moselle Grand Est +33 6 07 57 68 77
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English :
Come and do some good business at the local market, the equipment exhibition, take part in the treasure hunt and enjoy a spit-roasted beef at lunchtime! Inflatable structure, pony rides and various games. Snacks all day, pizza-flamms from 5:00 p.m.
L’événement Portes ouvertes à la ferme et brocante Fleisheim a été mis à jour le 2026-05-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG