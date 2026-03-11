Portes ouvertes à la ferme et décoration du char pour la fête des jonquilles

43 Rue de l’Altenhof Metzeral Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 11:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir la ferme dans une ambiance conviviale et printanière ! Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, placé sous le signe de la bonne humeur.

Venez partager un moment convivial à la ferme lors d’une journée festive placée sous le signe du printemps ! Découvrez la ferme et ses activités dans une ambiance chaleureuse, avec petite restauration, buvette et animation musicale tout au long de la journée.

Participez également au concours de bouquets de jonquilles et assistez à la décoration du char de la ferme en préparation de la célèbre Fête des Jonquilles. Une belle occasion de profiter d’un moment authentique, entre traditions locales, nature et bonne humeur. .

43 Rue de l’Altenhof Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 49 76 02 sarah-frey.stitche@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the farm in a friendly, springtime atmosphere! A warm moment to share with family and friends.

L’événement Portes ouvertes à la ferme et décoration du char pour la fête des jonquilles Metzeral a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster