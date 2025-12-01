Portes ouvertes à la ferme et visite de l’élevage de cerfs Les Deux Noix’Elles La Forêt du Brame Mainzac

Portes ouvertes à la ferme et visite de l’élevage de cerfs

Les Deux Noix’Elles La Forêt du Brame 1 Domaine de la Breuille Mainzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Portes ouvertes à la ferme les 20 et 21 décembre 2025.

Ouverture de la boutique de 10h à 17h et visite gratuite de l’élevage de cerfs à 15h.

.

Les Deux Noix’Elles La Forêt du Brame 1 Domaine de la Breuille Mainzac 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 37 23 17 contact@les2noixelles.fr

English :

Open house at the farm on December 20 and 21, 2025.

Store open from 10 a.m. to 5 p.m. and free visit to the deer farm at 3 p.m.

German :

Tag der offenen Tür auf dem Bauernhof am 20. und 21. Dezember 2025.

Der Hofladen ist von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und um 15.00 Uhr findet ein kostenloser Besuch der Hirschzucht statt.

Italiano :

Apertura della fattoria il 20 e 21 dicembre 2025.

Il negozio sarà aperto dalle 10.00 alle 17.00 e alle 15.00 ci sarà una visita gratuita dell’allevamento di cervi.

Espanol :

Jornadas de puertas abiertas en la granja los días 20 y 21 de diciembre de 2025.

La tienda estará abierta de 10:00 a 17:00 y habrá una visita gratuita a la granja de ciervos a las 15:00.

L’événement Portes ouvertes à la ferme et visite de l’élevage de cerfs Mainzac a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord