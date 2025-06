Portes ouvertes à la Ferme Gourgoussa Ferme Gourgoussa Lauret 5 juillet 2025 07:00

Landes

Portes ouvertes à la Ferme Gourgoussa Ferme Gourgoussa 1300 Chemin Chay Lauret Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Ne manquez pas les portes ouvertes de la Ferme Gourgoussa à Lauret les 5 et 6 juillet prochains. Au programme de ce week-end festif, de la musique, un marché de producteurs, des visites guidées et une randonnée vigneronne.

> Samedi 5 juillet

* A 9h Randonnée vigneronne au départ de la Cave des Vignerons à Geaune et pause gourmande.

* A partir de 12h30 Cocktail d’honneur suivi d’un repas (20€), animé par Tropicana.

* A partir de 18h Soirée Tapas animée par la banda Lous Faïences et le groupe rock Fen’x.

> Dimanche 5 juillet :

* A partir de 12h30 Cocktail d’honneur suivi d’un repas (25€) animé par le Choeur d’Hommes Iturri Lagunak.

Réservations avant le 2 juillet.

Durant le week-end, des visites guidées de la ferme sont proposées samedi à 11h30 et 17h et dimanche à 11h et 17h. .

Ferme Gourgoussa 1300 Chemin Chay

Lauret 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 90 75

English : Portes ouvertes à la Ferme Gourgoussa

German : Portes ouvertes à la Ferme Gourgoussa

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes à la Ferme Gourgoussa

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Gourgoussa Lauret a été mis à jour le 2025-06-23 par Landes Chalosse