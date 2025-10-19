Portes ouvertes à la Ferme Lebbe VILLEFRANQUE Villefranque

VILLEFRANQUE Ferme Lebbe Villefranque Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-19

Le MEET

Une journée exceptionnelle dans 4 fermes du CIVAM Val d’Adour Madiran avec des portes ouvertes organisées dans le cadre du MEET le mois de l’écotourisme pour tous.

Un événement collectif pour se reconnecter au vivant !

Le MEET, Mois de l’Écotourisme organisé par l’association DéfisMed, revient pour une 2ème édition avec l’ambition de retisser le lien entre humains et vivant, pour valoriser les territoires et contribuer à développer des sociétés plus conscientes, inclusives et résilientes.

Pendant plus d’un mois, associations, collectivités, fermes, musées, hébergeurs et sites patrimoniaux ouvriront leurs portes pour faire vivre au public des expériences écotouristiques concrètes et conviviales

Le programme des 4 fermes du Val d’Adour Madiran le 19 octobre

● Ferme Lebbe à Villefranque visite de l’élevage de chèvres et de la brasserie pour découvrir la ferme et la méthanisation.

● Ferme Trencalli à Castelnau Rivière Basse à partir de 10 heures visite d’un hébergement insolite en écoconstruction et parcours pédagogique autour de la ferme pour terminer par une dégustation de produits Bio (glaces, fromage de

vache…).

● Domaine Du Moulié à Cannet visite du domaine et dégustation dans le chai.

● Ferme Soubiren à Soublecause visite guidée, atelier pain pour mettre la main à la pâte et repas convivial avec des produits locaux (sur réservation).

Animations gratuites et ouvertes à tous.

VILLEFRANQUE Ferme Lebbe Villefranque 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 97 36 15 civamvaldadour@gmail.com

English :

MEET:

An exceptional day at 4 CIVAM Val d?Adour Madiran farms with open days organized as part of MEET : ecotourism month for all.

A collective event to reconnect with life!

MEET, the Month of Ecotourism organized by the DéfisMed association, is back for a 2nd edition with the ambition of reconnecting people with living things, to enhance the value of territories and contribute to the development of more conscious, inclusive and resilient societies.

For more than a month, associations, local authorities, farms, museums, accommodation providers and heritage sites will be opening their doors to the public, offering concrete and convivial ecotourism experiences

The program for the 4 Val d?Adour Madiran farms on October 19

? Ferme Lebbe in Villefranque: visit the goat farm and brewery to discover the farm and methanization.

? Trencalli farm in Castelnau Rivière Basse: from 10 a.m. visit to an unusual eco-construction accommodation and educational tour around the farm, ending with a tasting of organic products (ice cream, cow?s milk cheese…)

cheese…).

? Domaine Du Moulié in Cannet: tour of the estate and wine tasting in the winery.

? Ferme Soubiren in Soublecause: guided tour, bread-making workshop and convivial meal with local produce (reservation required).

Free and open to all.

German :

Der MEET

Ein außergewöhnlicher Tag in 4 Bauernhöfen des CIVAM Val d’Adour Madiran mit offenen Türen, die im Rahmen von MEET organisiert werden: dem Monat des Ökotourismus für alle.

Ein kollektives Ereignis, um sich wieder mit dem Lebendigen zu verbinden!

Der MEET, der von der Organisation DéfisMed organisierte Monat des Ökotourismus, findet zum zweiten Mal statt. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Mensch und Leben wieder herzustellen, die Gebiete aufzuwerten und zur Entwicklung bewussterer, inklusiverer und widerstandsfähigerer Gesellschaften beizutragen.

Über einen Monat lang öffnen Vereine, Gemeinden, Bauernhöfe, Museen, Gastgeber und Kulturstätten ihre Türen, um den Besuchern konkrete und gesellige Erfahrungen im Ökotourismus zu ermöglichen

Das Programm der 4 Bauernhöfe im Val d’Adour Madiran am 19. Oktober?

? Ferme Lebbe in Villefranque: Besichtigung der Ziegenzucht und der Brauerei, um den Bauernhof und die Methanisierung kennenzulernen.

? Ferme Trencalli in Castelnau Rivière Basse: ab 10 Uhr Besichtigung einer ungewöhnlichen Unterkunft in Ökobauweise und pädagogischer Rundgang um den Bauernhof mit abschließender Verkostung von Bio-Produkten (Eis, Käse aus

kuh …).

? Domaine Du Moulié in Cannet: Besichtigung des Weinguts und Verkostung im Weinkeller.

? Ferme Soubiren in Soublecause: geführte Besichtigung, Brotwerkstatt, in der Sie selbst Hand anlegen können, und gemütliches Essen mit lokalen Produkten (auf Vorbestellung).

Kostenlose und für alle offene Animationen.

Italiano :

MEET:

Una giornata eccezionale in 4 fattorie CIVAM Val d’Adour Madiran con giornate aperte organizzate nell’ambito di MEET : il mese dell’ecoturismo per tutti.

Un evento collettivo per riconnettersi alla vita!

MEET, il Mese dell’Ecoturismo organizzato dall’associazione DéfisMed, torna per la seconda edizione con l’obiettivo di riconnettere le persone con il mondo vivente, valorizzare i territori e contribuire allo sviluppo di società più consapevoli, inclusive e resilienti.

Per oltre un mese, associazioni, enti locali, aziende agricole, musei, strutture ricettive e siti del patrimonio apriranno le loro porte per offrire al pubblico una serie di esperienze di ecoturismo pratiche e amichevoli

Il programma per le 4 fattorie della Val d’Adour Madiran il 19 ottobre

? Ferme Lebbe a Villefranque: visita all’allevamento di capre e al birrificio per saperne di più sull’azienda e sulla metanizzazione.

? Fattoria Trencalli a Castelnau Rivière Basse: dalle 10 visita a un insolito alloggio ecologico e percorso didattico intorno alla fattoria, che si conclude con una degustazione di prodotti biologici (gelato, formaggio di latte vaccino, ecc.)

formaggio, ecc.).

? Domaine Du Moulié a Cannet: visita della tenuta e degustazione di vini in cantina.

? Ferme Soubiren a Soublecause: visita guidata, laboratorio di panificazione e pasto conviviale con prodotti locali (su prenotazione).

Tutto gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

MEET:

Una jornada excepcional en 4 granjas del CIVAM Val d’Adour Madiran con jornadas de puertas abiertas organizadas en el marco de MEET : mes del ecoturismo para todos.

¡Un evento colectivo para reencontrarse con la vida!

MEET, el Mes del Ecoturismo organizado por la asociación DéfisMed, vuelve en su 2ª edición con la ambición de reconectar a las personas con el mundo vivo, valorizar los territorios y contribuir al desarrollo de sociedades más conscientes, inclusivas y resilientes.

Durante más de un mes, asociaciones, autoridades locales, granjas, museos, proveedores de alojamiento y sitios patrimoniales abrirán sus puertas para ofrecer al público una serie de experiencias ecoturísticas prácticas y amistosas

El programa de las 4 granjas del Val d’Adour Madiran del 19 de octubre

? Ferme Lebbe en Villefranque: visita a la granja de cabras y a la fábrica de cerveza para conocer mejor la granja y la metanización.

? Granja Trencalli en Castelnau Rivière Basse: a partir de las 10 h, visita a un insólito alojamiento de construcción ecológica y recorrido didáctico por la granja, que finalizará con una degustación de productos ecológicos (helado, queso de leche de vaca, etc.)

queso, etc.).

? Domaine Du Moulié en Cannet: visita de la finca y degustación de vinos en la bodega.

? Ferme Soubiren en Soublecause: visita guiada, taller de panadería y comida amistosa con productos locales (previa reserva).

Todo gratuito y abierto a todos.

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Lebbe Villefranque a été mis à jour le 2025-10-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65