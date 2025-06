Portes ouvertes à la Ferme les Sources – Boussac-Bourg 20 juin 2025 07:00

Creuse

Portes ouvertes à la Ferme les Sources
Boussac-Bourg Creuse

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-22

2025-06-20

Vendredi soirée pizza

Fait maison, cuit au four à bois, ingrédients de la ferme (même la mozzarella!)

Samedi toute la journée

– Activités pour les petits et grands

– Buvette & Pizza

– Caribbean Night avec DJ

Dimanche bruch (sur réservation)

Vente de plants Verger et Potager Vente de légumes Visites guidées du jardin des animaux Pain et Pizza fait maison cuits au four à bois Restauration avec les produits de la ferme .

Les Sources

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 70 35 97

