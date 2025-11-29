Portes Ouvertes à la Ferme Maudet-Cousin NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon

Portes Ouvertes à la Ferme Maudet-Cousin

NUEIL-SUR-LAYON Le Pinier Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Portes Ouvertes à la ferme Maudet-Cousin.

vente de foies gras et de spécialités de canard, dégustations, conseils culinaires, composition de paniers gourmands…

Réservez votre déjeuner de fête du dimanche au 02 41 67 13 21 cocktail de Noël, mises en bouche, foie gras au torchon et délice de figues, le traditionnel pot-au-feu, dessert maison (39€). .

NUEIL-SUR-LAYON Le Pinier Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 40 62 foiegrasmaudetcousin@hotmail.fr

English :

Open house at the Maudet-Cousin farm.

German :

Offene Türen auf dem Bauernhof Maudet-Cousin.

Italiano :

Giornata di apertura della fattoria Maudet-Cousin.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la granja Maudet-Cousin.

