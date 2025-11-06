Portes ouvertes à la Ferme Moulié Ferme Moulie Brassempouy

Portes ouvertes à la Ferme Moulié

Tarif : 12 – 12 – 26 EUR

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-11

Des visites de la ferme permettront de découvrir le travail d’une exploitation agricole et familiale. Les papilles ne seront pas en reste avec Soirée Burgers, Tapas, repas, visite de la ferme, marché, animations, concert.

Les portes ouvertes à la Ferme Moulié c’est un belle façon de passer un agréable week-end, riche en goût et en traditions.

Réservation obligatoire pour les repas, nombre de places limitées .

Ferme Moulie 250 chemin du Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 fermemoulie@orange.fr

English : Portes ouvertes à la Ferme Moulié

Visits to the farm will allow you to discover the work of a family farm. The taste buds will not be left out with Burgers, Tapas, meals, visit of the farm, market, animations, concert.

German : Portes ouvertes à la Ferme Moulié

Bei Besuchen auf dem Bauernhof können Sie die Arbeit eines landwirtschaftlichen Familienbetriebs kennenlernen. Auch der Gaumen kommt nicht zu kurz: Burger-Abend, Tapas, Essen, Bauernhofbesuche, Markt, Animationen, Konzert.

Italiano :

Le visite alla fattoria vi permetteranno di scoprire il lavoro di un’azienda agricola familiare. Le papille gustative non saranno abbandonate con hamburger, tapas, pasti, visite alla fattoria, mercato, animazioni, concerti.

Espanol : Portes ouvertes à la Ferme Moulié

Las visitas a la granja le permitirán descubrir el trabajo de una granja familiar. Las papilas gustativas no se quedarán atrás con Hamburguesas, Tapas, comidas, visitas a la granja, mercado, animaciones, conciertos.

L’événement Portes ouvertes à la Ferme Moulié Brassempouy a été mis à jour le 2025-10-31 par Landes Chalosse