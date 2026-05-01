Portes ouvertes à la ferme Moutiers-en-Puisaye
Portes ouvertes à la ferme Moutiers-en-Puisaye dimanche 24 mai 2026.
Moutiers-en-Puisaye
Portes ouvertes à la ferme
Ferme les Jacquinats Moutiers-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Portes ouvertes à la ferme, la ferme des Jacquinats ouvrira ses porte à partir de 11h.
Au programme
• Marché de producteurs
• Visite guidée de la ferme (à partir de 14h30)
• Traite des vaches (à partir de 17h45)
• Restauration sur place avec de la viande notre bœuf et des frites maison.
Une belle journée conviviale à partager en famille ou entre amis!
N’hésitez pas à venir découvrir leur métier et échanger avec eux. .
Ferme les Jacquinats Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 43 36 51 boutaut.valentine@gmail.com
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English : Portes ouvertes à la ferme
L’événement Portes ouvertes à la ferme Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !