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Portes ouvertes à la ferme Moutiers-en-Puisaye

Portes ouvertes à la ferme Moutiers-en-Puisaye dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Ferme les Jacquinats

Ville : 89520 Moutiers-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Moutiers-en-Puisaye

Portes ouvertes à la ferme

Ferme les Jacquinats Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Portes ouvertes à la ferme, la ferme des Jacquinats ouvrira ses porte à partir de 11h.
Au programme
• Marché de producteurs
• Visite guidée de la ferme (à partir de 14h30)
• Traite des vaches (à partir de 17h45)
• Restauration sur place avec de la viande notre bœuf et des frites maison.

Une belle journée conviviale à partager en famille ou entre amis!
N’hésitez pas à venir découvrir leur métier et échanger avec eux.   .

Ferme les Jacquinats Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 43 36 51  boutaut.valentine@gmail.com

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English : Portes ouvertes à la ferme

L’événement Portes ouvertes à la ferme Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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