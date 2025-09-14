Portes Ouvertes à la ferme Saint-André Friedolsheim
Portes Ouvertes à la ferme Saint-André Friedolsheim dimanche 14 septembre 2025.
Portes Ouvertes à la ferme Saint-André
6 rue de la Chapelle Friedolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 21:00:00
Date(s) :
2025-09-14
.
6 rue de la Chapelle Friedolsheim 67490 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 20 86 ferme-saintandre@orange.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes Ouvertes à la ferme Saint-André Friedolsheim a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de tourisme de Saverne et sa région