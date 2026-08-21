Portes ouvertes à la Ferme Saint-Georges, Ferme Saint-Georges, Lessy

Informations pratiques

Portes ouvertes à la Ferme Saint-Georges 19 et 20 septembre Ferme Saint-Georges Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ferme Saint-Georges ouvre exceptionnellement ses portes. Venez parcourir ce lieu emblématique de Lessy, découvrir son histoire à travers ses bâtiments, ses archives et les objets retrouvés sur place.

Une occasion de sensibiliser à la préservation de ce patrimoine rural et de contribuer à faire vivre sa mémoire.

Ferme Saint-Georges 57160 Lessy Lessy 57160 Moselle Grand Est 0668345495 https://www.instagram.com/la.ferme.saint.georges.lessy/

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ferme Saint-Georges ouvre exceptionnellement ses portes. Venez parcourir ce lieu emblématique de Lessy, découvrir son histoire à travers ses et…

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