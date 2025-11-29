Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier Reignac
Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier Reignac samedi 29 novembre 2025.
Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier
1 Formont Reignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Venez découvrir notre savoir-faire de producteurs, récoltants et transformateurs en agriculture biologique ! C’est l’occasion parfaite pour acheter local, bio et en circuit court, tout en partageant un moment convivial à la ferme.
1 Formont Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 24 27 62
English : Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier
Come and discover our expertise as organic farmers, harvesters and processors! It’s the perfect opportunity to buy local, organic and short supply chain produce, while enjoying a convivial moment on the farm.
German : Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier
Entdecken Sie unser Know-how als Erzeuger, Erntehelfer und Verarbeiter in der biologischen Landwirtschaft! Dies ist die perfekte Gelegenheit, um lokal, biologisch und in kurzen Kreisläufen einzukaufen und gleichzeitig einen gemütlichen Moment auf dem Bauernhof zu verbringen.
Italiano : Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier
Venite a scoprire la nostra esperienza di produttori, raccoglitori e trasformatori biologici! È l’occasione perfetta per acquistare prodotti locali, biologici e in un circuito breve, condividendo un momento di convivialità in fattoria.
Espanol : Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier
Venga a descubrir nuestra experiencia como productores, recolectores y transformadores ecológicos Es la ocasión perfecta para comprar productos locales, ecológicos y en circuito corto, mientras comparte un momento de convivencia en la granja.
L’événement Portes ouvertes à la ferme SCEA Bourdier Reignac a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Sud Charente