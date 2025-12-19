PORTES OUVERTES À LA FERME SPIR’AUDOISE Campagne-sur-Aude
avenue du Roussillon Campagne-sur-Aude Aude
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
2026-01-17
Spir’audoise est un nouveau producteur de spiruline installé sur la commune de Campagne sur Aude.
De 14h à 17h, David Fernandez propose la visite de la ferme et la vente de sa spiruline.
N’hésitez pas à venir découvrir ce super-aliment !
avenue du Roussillon Campagne-sur-Aude 11260 Aude Occitanie +33 6 32 92 02 91
English :
Spir’audoise is a new spirulina producer based in Campagne sur Aude.
From 2pm to 5pm, David Fernandez offers a tour of the farm and sales of his spirulina.
Don’t hesitate to come and discover this superfood!
