PORTES OUVERTES À LA FERME SPIR’AUDOISE Campagne-sur-Aude

Spir’audoise est un nouveau producteur de spiruline installé sur la commune de Campagne sur Aude.

De 14h à 17h, David Fernandez propose la visite de la ferme et la vente de sa spiruline.

N’hésitez pas à venir découvrir ce super-aliment !

English :

Spir’audoise is a new spirulina producer based in Campagne sur Aude.

From 2pm to 5pm, David Fernandez offers a tour of the farm and sales of his spirulina.

Don’t hesitate to come and discover this superfood!

