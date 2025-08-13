Portes ouvertes à la fromagerie « Les Paturins » chez Bernard Ferrand Prendeignes

Début : 2025-08-13 16:00:00

La ferme Les Paturins ouvre ses portes pour une journée conviviale avec visite de la fromagerie, animations familiales et marché gourmand. Les producteurs locaux proposent escargots, fromages, pains, crêpes et yaourts artisanaux. La buvette et les jeux en bois complètent l’ambiance festive.

16h Début des portes ouvertes et visite de la fromagerie

– Jeux en bois et buvette sur place

– 19h Marché gourmand avec producteurs locaux (escargots, fromages, pains, crêpes, yaourts…)

– 20h30 Concert avec Accordémon .

Chez Bernard Ferrand les Paturins Prendeignes 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 59 06

English :

Les Paturins farm opens its doors for a convivial day, with a tour of the cheese dairy, family entertainment and a gourmet market. Local producers offer snails, cheeses, breads, crêpes and artisanal yoghurts. A refreshment bar and wooden games complete the festive atmosphere.

German :

Der Bauernhof Les Paturins öffnet seine Türen für einen geselligen Tag mit Besichtigung der Käserei, Familienanimationen und einem Gourmetmarkt. Die lokalen Erzeuger bieten Schnecken, Käse, Brot, Crêpes und handwerklich hergestellten Joghurt an. Der Imbiss und die Holzspiele vervollständigen die festliche Atmosphäre.

Italiano :

La fattoria Les Paturins apre le sue porte per una giornata all’insegna del divertimento, con un tour del caseificio, intrattenimento per famiglie e un mercato gastronomico. I produttori locali offrono lumache, formaggi, pane, frittelle e yogurt fatti in casa. Un bar e giochi in legno contribuiscono a creare un’atmosfera di festa.

Espanol :

La granja Les Paturins abre sus puertas para una jornada lúdica, con visita a la quesería, animación familiar y mercado gastronómico. Los productores locales ofrecen caracoles, quesos, panes, tortitas y yogures caseros. Un bar de refrescos y juegos de madera contribuyen al ambiente festivo.

